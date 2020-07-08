سامسونغ تطلق جهازاً لاسلكياً يشحن الهاتف ويعقمه من الفايروسات

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للالكترونيات، الأربعاء، أنها اطلقت جهازاً لاسلكياً جديداً يشحن الهاتف ويعقمه من الفايروسات في كوريا الجنوبية وسط تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد.
وقد طرحت سامسونغ هذا الجهاز في ألمانيا وهولندا وتايلاند وسنغافورة في الآونة الأخيرة، ومن المقرر أن تطرحه في الولايات المتحدة قريباً.
وذكرت سامسونغ أن الجهاز يستطيع تعقيم عدد من الأدوات الشخصية مثل الهواتف الذكية والساعات وسماعات الأذن وغيرها.
ويكون هذا الجهاز قادراً على إزالة ما يصل إلى 99% من البكتيريا والفيروسات مثل البكتيريا القولونية والمكورات العنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء وغيرها وفقا لشركتي انترتك، وإس جي إس المتخصصتين في مجال الاختبار والتفتيش والفحص.
وتحتاج عملية التعقيم إلى 10 دقائق فقط لتعقيم جانبي الأدوات.
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