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سامسونغ تطلق جهازاً لاسلكياً يشحن الهاتف ويعقمه من الفايروسات

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أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للالكترونيات، الأربعاء، أنها اطلقت جهازاً لاسلكياً جديداً يشحن الهاتف ويعقمه من الفايروسات في كوريا الجنوبية وسط تفشي جائحة فايروس المستجد.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية، أن "سامسونغ بدأت في بيع الجهاز الذي يعتمد على الأشعة فوق البنفسجية بسعر يقدر بـ 49,500 وون(41.39 دولار أمريكي) ابتداء من اليوم في البلاد".

وقد طرحت سامسونغ هذا الجهاز في ألمانيا وهولندا وتايلاند وسنغافورة في الآونة الأخيرة، ومن المقرر أن تطرحه في الولايات المتحدة قريباً.


وذكرت سامسونغ أن الجهاز يستطيع تعقيم عدد من الأدوات الشخصية مثل الهواتف الذكية والساعات وسماعات الأذن وغيرها.

ويكون هذا الجهاز قادراً على إزالة ما يصل إلى 99% من البكتيريا والفيروسات مثل البكتيريا القولونية والمكورات العنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء وغيرها وفقا لشركتي انترتك، وإس جي إس المتخصصتين في مجال الاختبار والتفتيش والفحص.

وتحتاج عملية التعقيم إلى 10 دقائق فقط لتعقيم جانبي الأدوات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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