أسعار النفط مستقرة وتسجل فوق 40 دولاراً

وسجل خام برنت القياسي العالمي في الساعة 12 ظهرا بتوقيت بغداد منخفضاً سنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 43.03 دولار للبرميل.

وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40.42 دولار للبرميل، منخفضة خمس سنتات.



وقال فيل فلين كبير المحللين في "برايس فيوتشرز جروب" في شيكاجو إن أسعار النفط لقيت دعما في التعاملات المبكرة من توقعات أكثر ارتفاعا للطلب وبيانات إيجابية بشأن الوظائف في أمريكا. لكن السوق تخلت عن المكاسب مع عودتها للتركيز على تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتكهنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن الطلب العالمي على النفط سيتعافى حتى نهاية 2021، متوقعة أن يبلغ الطلب 101.1 مليون برميل يوميا بحلول الربع الرابع من العام القادم.

