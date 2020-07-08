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أسعار النفط مستقرة وتسجل فوق 40 دولاراً

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استقرت اسعار النفط الاربعاء مع تسجيلها فوق 40 دولاراً للبرميل، مع حالة من عدم الاستقرار في السوق بسبب فايروس .
وسجل خام برنت القياسي العالمي في الساعة 12 ظهرا بتوقيت بغداد منخفضاً سنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 43.03 دولار للبرميل.

وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40.42 دولار للبرميل، منخفضة خمس سنتات.


وقال فيل فلين كبير المحللين في "برايس فيوتشرز جروب" في شيكاجو إن أسعار النفط لقيت دعما في التعاملات المبكرة من توقعات أكثر ارتفاعا للطلب وبيانات إيجابية بشأن الوظائف في أمريكا. لكن السوق تخلت عن المكاسب مع عودتها للتركيز على تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتكهنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن الطلب العالمي على النفط سيتعافى حتى نهاية 2021، متوقعة أن يبلغ الطلب 101.1 مليون برميل يوميا بحلول الربع الرابع من العام القادم.


ورفعت يوم الاثنين أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر آب، في علامة على أنها تتوقع انتعاشا للطلب. لكن محللين قالوا إن هذا التحرك قد يؤثر سلبا على هوامش الأرباح الضعيفة بالفعل لشركات التكرير.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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