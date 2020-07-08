محافظ بغداد يوجه الأجهزة الأمنية بمتابعة المخالفين من أصحاب المولدات

وقالت المحافظة في بيان تقلت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحافظ خاطب قيادة عمليات بغداد وقيادة الشرطة الاتحادية، وجهاز الأمن الوطني وقيادة شرطة محافظة بغداد ومديرية نجدة بغداد بأهمية التعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية وحسب الرقعة الجغرافية لمتابعة التزام أصحاب المولدات ومحاسبة المخالفين منهم، خاصة بعد منح المحافظ صلاحية تحديد سعر الأمبير للقائممقام ومدير الناحية".وأشارت المحافظة، أن "الوحدات الإدارية التابعة لها مستمرة في متابعة ومحاسبة المخالفين من أصحاب المولدات واخذ تعهدات خطية بالالتزام وفرض عقوبات وفقا للسياقات القانونية".

وتابع، أن "عدم تحسن الكهرباء الوطنية والتذبذب الحاصل في ساعات التجهيز، ولد ضغوطات كبيرة على المحافظة ووحداتها الادارية في ادارة ملف المولدات بالرغم من دورها الساند لوزارة الكهرباء وليس الاساسي"، داعية، وزارة الكهرباء الى "تحمل مسؤولياتها لتخفيف الضغط الحاصل على المحافظة".