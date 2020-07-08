محافظ بغداد يوجه الأجهزة الأمنية بمتابعة المخالفين من أصحاب المولدات

وأشارت المحافظة، أن "الوحدات الإدارية التابعة لها مستمرة في متابعة ومحاسبة المخالفين من أصحاب المولدات واخذ تعهدات خطية بالالتزام وفرض عقوبات وفقا للسياقات القانونية".
وتابع، أن "عدم تحسن الكهرباء الوطنية والتذبذب الحاصل في ساعات التجهيز، ولد ضغوطات كبيرة على المحافظة ووحداتها الادارية في ادارة ملف المولدات بالرغم من دورها الساند لوزارة الكهرباء وليس الاساسي"، داعية، وزارة الكهرباء الى "تحمل مسؤولياتها لتخفيف الضغط الحاصل على المحافظة".
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