وتقول، "قللوا قدر الإمكان من تناول الطماطم والبصل والألبان المخمرة والشوكولاتة والقهوة والنعناع والمشروبات الغازية والحمضيات والأطعمة الدهنية والتوابل الحارة والمشروبات الكحولية. لأنه قد تكون هناك ردود فعل فردية. لذلك يجب في هذه الحالة تسجيل المواد الغذائية التي يتناولها الشخص في كل وجبة، لتحديد المادة الغذائية التي تسبب له حرقة في المعدة".
وتنصح الخبيرة بمراقبة الوزن والإقلاع عن التدخين. لأن الأخير وفقا لها، يسبب التهاب الغشاء المخاطي للجزء السفلي من المريء.
كانت هذه تفاصيل خبر أطعمة تسبب حرقة في المعدة... تجنبوها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.