محمد بن راشد يُصدر 3 مراسيم بتعيين وترقية قضاة في محاكم دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المراسيم أرقام «16»، و«18»، و«19» لسنة 2020 بتعيين وترقية قضاة في محاكم دبي.



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ونصّ المرسوم رقم «16» لسنة 2020 على ترقية القاضي عبدالقادر موسى محمد عبدالرحمن، قاضي تمييز أول، وتعيينه رئيساً لمحكمة التمييز، والمرسوم رقم «18» لسنة 2020 بتكليف القاضي عمر عتيق المري، قاضي تمييز أول، بالقيام بمهام نائب مُدير محاكم دبي، فيما نص المرسوم رقم «19» لسنة 2020 على تعيين القاضي محمد مبارك عبيد السبوسي، قاضي تمييز، رئيساً للمحاكم الابتدائيّة، ويُعمل بالمراسيم الثلاثة من تاريخ صُدورها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي القرارات أرقام «8»، و«9»، و«10»، و«11» لسنة 2020 بتكليف قضاة برئاسة بعض المحاكم الابتدائية المتخصصة في دبي.

ونص القرار رقم «8» لسنة 2020 على تكليف القاضي الدكتور عبدالله سيف عبدالله الشامسي، قاضي تمييز، برئاسة المحكمة الجزائية بالمحاكم الابتدائية، والقرار رقم «9» لسنة 2020 على تكليف القاضي أيوب علي حاتم أهلي، قاضي استئناف أول، برئاسة المحكمة المدنية بالمحاكم الابتدائية، والقرار رقم «10» لسنة 2020 على تكليف القاضي سالم محمد سالم القايدي، قاضي استئناف أول، برئاسة المحكمة العقارية بالمحاكم الابتدائية، والقرار رقم «11» لسنة 2020 على تكليف القاضي خالد عبيد حميد المنصوري، قاضي استئناف، برئاسة المحكمة التجارية بالمحاكم الابتدائية، على أن يُعمل بالقرارات من تاريخ صدورها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.