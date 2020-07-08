شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "العربية للطيران" تسيّر رحلة عودة لنقل المصريين في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة العربية للطيران، إنها ستقوم بتسيير رحلة عودة لنقل المسافرين المصريين المقيمين في الأردن إلى مصر.



Advertisements

وذكرت الناقلة والتي مقرها الشارقة، أنه سيتم تسيير هذه الرحلة إلى القاهرة من عمّان يوم 10 يوليو الجاري.

وتتوفر الرحلات للحجز الآن عبر الموقع الإلكتروني للعربية للطيران، أو عبر وكيل السفر المعتمد، أو عن طريق مركز الاتصال.