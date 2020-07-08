شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: الشعوب «رهائن كورونا».. وبطاقة معلومات خلال أيام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:15 صباحًا, 8 يوليو 2020 م المناطق_وكالات أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لا تزال تحاول تعزيز معرفتها بشأن انتقال فيروس كورونا، الذي لم يشهد العالم مثيلًا له منذ أكثر من قرن، محذرةً من أن الجميع معرضون للإصابة، ومعتبرةً أن الفيروس اتخذ سكان العالم رهائن.

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