شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا : إطلاق سراح 3789 سجينًا للحد من تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف بيان صادر عن وزير العدل النيجيري أبو بكر مالامي أن العفو العام صدر بموجب تعليمات من رئيس البلاد, محمد بخاري.
وأوضح أن الهدف من هذا القرار هو تخفيف الازدحام داخل السجون ،مشيرًا إلى أن القرار يشمل المحكومين ممن لم يرتكبوا جرائم عنف والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.
يذكر أن إجمالي الإصابات بكورونا في نيجيريا وصل حتى مساء أمس إلى 29 ألفًا و789 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 669.
كانت هذه تفاصيل خبر نيجيريا : إطلاق سراح 3789 سجينًا للحد من تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.