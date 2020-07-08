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نيجيريا : إطلاق سراح 3789 سجينًا للحد من تفشي كورونا

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أصدرت نيجيريا عفوًا عامًا عن 3789 سجينا في خطوة تهدف للحيلولة دون تفشي .

وأضاف بيان صادر عن وزير العدل النيجيري أبو بكر مالامي أن العفو العام صدر بموجب تعليمات من رئيس البلاد, محمد بخاري.

وأوضح أن الهدف من هذا القرار هو تخفيف الازدحام داخل السجون ،مشيرًا إلى أن القرار يشمل المحكومين ممن لم يرتكبوا جرائم عنف والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

يذكر أن إجمالي الإصابات بكورونا في نيجيريا وصل حتى مساء أمس إلى 29 ألفًا و789 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 669.

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