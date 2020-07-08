شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا : إطلاق سراح 3789 سجينًا للحد من تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت نيجيريا عفوًا عامًا عن 3789 سجينا في خطوة تهدف للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد

وأضاف بيان صادر عن وزير العدل النيجيري أبو بكر مالامي أن العفو العام صدر بموجب تعليمات من رئيس البلاد, محمد بخاري.

وأوضح أن الهدف من هذا القرار هو تخفيف الازدحام داخل السجون ،مشيرًا إلى أن القرار يشمل المحكومين ممن لم يرتكبوا جرائم عنف والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

يذكر أن إجمالي الإصابات بكورونا في نيجيريا وصل حتى مساء أمس إلى 29 ألفًا و789 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 669.