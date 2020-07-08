شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 475 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الاصابات في فلسطين إلى 4,876. وأوضحت الصحة، في التحديث اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الاصابات توزعت على النحو التالي: 316 في محافظة الخليل، و 14 في ضواحي القدس، وفي مدينة القدس 93، و23 محافظة بيت لحم، و6 محافظة طولكرم، و 15 محافظة رام الله والبيرة، و6 محافظة نابلس، وأريحا 2.

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