شكرا لقرائتكم خبر عن كاني ويست يتخلى عن "ترامب" وينافسه في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل
كان ويست، وهو من أشد مؤيدي ترامب، قد أعلن يوم السبت أنه سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020.
وقال ويست لمجلة فوربس "بهذه المقابلة أنا أخلع القبعة الحمراء"، في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" والتي أصبحت شعارا مميزا لحملة ترامب الانتخابية.
ومضى يقول "مثل أي شيء فعلته طوال حياتي .. أنا أقوم بذلك كي أفوز". وكان ويست وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان زارا ترامب في البيت الأبيض.
ونفى ويست أن يكون الهدف من ترشحه انتزاع أصوات السود وتقويض فرص جو بايدن منافس ترامب عن الحزب الديمقراطي. وأضاف أن الاعتقاد بأن جميع السود يجب أن يدعموا الديمقراطيين هو "شكل من أشكال العنصرية والتفوق العرقي للبيض".
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