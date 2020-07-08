شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا .. 6562 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 173 حالة وفاة بالإضافة إلى 6562 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الصحة الروسية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 10667 حالة وفاة و700792 إصابة بالفيروس التاجي. وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 8631 شخصا ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 472511 حالة.

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