نائب يعلق على قرار 'عزل' رئيس صندوق إعمار المناطق المحررة

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إننا "نثني إنه على قرار رئيس مجلس الوزراء بعزل رئيس صندوق إعمار المناطق المحررة نتيجة لسوء ادائه ووجود العديد من ملفات التعامل بمحسوبية ومنسوبية في توزيع الأموال بين المحافظات وهدر المال العام".واستدرك التميمي قائلاً: "أننا نعتقد أن هذا القرار غير كافٍ، وكان الأجدر برئيس الوزراء إضافة إلى عزله بأن يتم إحالته إلى الجهات القضائية والرقابية لمحاسبته على حالات التخبط والمحسوبية التي رافقت فترة عمله".

وشدد على "أهمية أن يتم متابعة جميع الملفات المتعلقة بتلكؤ عمل صندوق إعمار المناطق المحررة من قبل النزاهة والقضاء في المرحلة الحالية والمقبلة وعدم غلقها نتيجة عزل رئيسها بغية ضمان محاسبته على أعماله السابقة".



يذكر أن وسائل إعلام محلية تداولت، في الساعات الماضية، وثيقة قالت تتضمن أمراً بتكليف وزير التجارة السابق محمد العاني بمهام رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة بدلا عن مصطفى الهيتي.

وكان التميمي دعا، الخميس الماضي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إلغاء صندوق اعمار المناطق المحررة وتحويل مبالغه إلى جميع المحافظات بحسب الحاجة، معتبراً أن الصندوق "فقد الغاية التي تأسس من أجلها".