ببجي موبايل.. كل ما تريد معرفته عن الخريطة الجديدة

كما نشرت مقاطع من اللعبة إلى جانب أشخاص يقومون باللعب عليها.

تعرفوا على أبرز المعلومات عن خريطة ببجى موبايل pubg mobile الجديدة التى قدمها المطورن لكل اللاعبين دون استثناء فى العالم، لأول مرة أن يكون التحديث واحد للجميع دون تقديم أو تاخير دول عن بعضها:

– يحصل كل مستخدمى ببجى موبايل pubg mobile على تحديث 0.19.0، وسيجلب التحديث الخريطة الجديدة الحصرية المسماة livik.

– شارك المطورون ملاحظات التصحيح للتحديث الجديد مع جميع التغييرات والتحسينات التي يمكن أن نتوقع رؤيتها في واحدة من أشهر ألعاب المعارك الملكية على الهاتف المحمول.

– تم وصف livik على أنها خريطة على غرار بلدان الشمال الأوروبي والتي ستتم مطابقتها لمدة 15 دقيقة في منطقة 2×2 صغيرة.

– كما تم الكشف أيضًا عن أن royale pass season 14: spark the flame سيبدأ من 14 يوليو.

– التحديث يتطلب حوالي 1.84 جيجابايت على أجهزة android و 2.13 جيجابايت على أجهزة ios.

– سيتم إرسال التحديث إلى جميع مشغلات pubg mobile بدءًا من 7 يوليو.

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– سيحصل أولئك الذين يقومون بتنزيل التحديث بين 7 يوليو و 13 يوليو على 2888 bp و 100 ag وخوذة.

– تصف ملاحظات التصحيح كل شيء سيكون جزءًا من تحديث 0.19.0 وبعض الميزات التي ستتوفر قريبًا، كالعادة، لن يتمكن اللاعبون في إصدار مختلف من اللعبة من اللعب معًا.

– تبلغ مساحة الخريطة على النمط الشمالي 2 كم × 2 كم، سيكون لديها ما يقرب من 15 دقيقة من المباريات بسلاحين حصريين.

هذا وكانت الشركة المنتجة للعبة قد أزالت التحديث الأخير للعبة بعد انتقادات كبيرة تعرضت لها حول اضطرار اللاعبين للركوع إلى "أصنام" للحصول على مكاسب معينة.

ونشرت الشركة بيانا لها على صفحتها العربية في تويتر:

"يودّ فريق ببجي موبايل التطرّق لمسألة القلق التي نتجت عن التحديث الأخير ونودّ أن نعبر عن أسفنا حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى اللاعبين".

وأضاف البيان: "اتخذنا الإجراءات وأزلنا الخاصية. فريق لعبة ببجي موبايل يحترم جميع الأديان ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة للجميع".