ضبط أربع حاويات لأدوية ومواد غذائية في منفذ جمارك أم قصر

أعلن منفذ جمارك ام قصر الشمالي في البصرة، الأربعاء، عن ضبط أربع حاويات لأدوية ومواد غائية. وقال المنفذ في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "ضبط حاويات عدد 4 مختلفة مواد غذائية ادوية داخل حاوية حديدية".

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