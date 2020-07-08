معدل الإصابات يرتفع.. آخر أرقام كورونا حول العالم

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، بارتفاع معدل الإصابة اليومية بفايروس كورونا قفز إلى 209,5 ألف حالة خلال اليوم الماضي، بعد أن كان ينزل تدريجيا عن ذروة 216 ألف حالة المسجل في 1 يوليو.
ووفقاً لذلك، فقد تجاوز إجمالي الإصابات بالفايروس في العالم بحلول صباح الأربعاء 11 مليونا و829 ألفا، منها أكثر من 544 ألف حالة وفاة، وما يزيد عن 6 ملايين و447 ألف حالة شفاء، بحسب "روسيا اليوم".
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تیدروس أدهانوم غيبريسوس حذر، أمس الثلاثاء، من أن تفشي فايروس كورونا في العالم لم يبلغ مرحلة الذروة بعد، بل أن وتيرة انتشاره ازدادت.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تیدروس أدهانوم غيبريسوس حذر، أمس الثلاثاء، من أن تفشي فايروس كورونا في العالم لم يبلغ مرحلة الذروة بعد، بل أن وتيرة انتشاره ازدادت.
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