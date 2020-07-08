معدل الإصابات يرتفع.. آخر أرقام كورونا حول العالم

ووفقاً لذلك، فقد تجاوز إجمالي الإصابات بالفايروس في العالم بحلول صباح الأربعاء 11 مليونا و829 ألفا، منها أكثر من 544 ألف حالة وفاة، وما يزيد عن 6 ملايين و447 ألف حالة شفاء، بحسب "روسيا اليوم".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تیدروس أدهانوم غيبريسوس حذر، أمس الثلاثاء، من أن تفشي فايروس كورونا في العالم لم يبلغ مرحلة الذروة بعد، بل أن وتيرة انتشاره ازدادت.

