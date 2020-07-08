مكافحة المتفجرات: معالجة 25 عبوة ناسفة في كركوك

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الأربعاء، معالجة 25 عبوة ناسفة في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.
وقال إعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نداء ورد إلى خبراء مديرية مكافحة المتفجرات يفيد بوجود أجسام غريبة في محافظة كركوك قضاء الرشاد قرب قرية نوفل".
وأضاف، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى محل الحادث وبعد الكشف الدقيق تبين وجود 25 عبوة ناسفة وقنبرة هاون 60 ملم، تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية".
وأضاف، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى محل الحادث وبعد الكشف الدقيق تبين وجود 25 عبوة ناسفة وقنبرة هاون 60 ملم، تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية".
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