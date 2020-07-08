نجدة بغداد: ضبط 56 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "خلال 24 ساعة الماضية وضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد القبض على شخص وبحوزته مواد مخدرة ضمن شارع القناة".

وأشارت إلى "ضبط دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية عدد (٥٦)، وأيضا القبض على شخص مطلوب وفق المادة ١/٤ ارهاب ضمن منطقة العامرية، فضلا عن القبض على متسولين عدد (٧٦)".