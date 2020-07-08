مصارف الشرق الأوسط تندمج مع انتشار كورونا

وفي الأسابيع الأخيرة، تم الإعلان عن ارتباطين محتملين في السعودية وقطر، مما يضيف زخماً إلى الاندماج والاستحواذ غير المسبوقين بالفعل. مع حوالي 440 مليار دولار من الصفقات على الطاولة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الامريكية ان هناك بنوك اخرى قيد الاندماج وهو البنك الأهلي التجاري وسامبا حيث يخطط الاول للاستحواذ على منافسه سامبا بقيمة 15.6 مليار دولار فيما يمكن ان يكون اكبر عملية استحواذ في العالم هذا العام.



واضاف ان مصرف الريان وبنك الخليج التجاري القطريان دخلا في مفاوضات مبدئية في حزيران لإنشاء كيان إسلامي. ومن الممكن ان يصل راس مالهما الى 45 مليار دولار.

واشارت الى ان اكبر بنك اسلامي في دولة الامارات العربية قد اكمل صفقة في كانون الثاني لشراء بنك نور المنافس الاصغر ليكون راس مالهما 75 مليار دولار.

ولفتت الى ان بيت التمويل الكويتي ارجأ استحواذه على البنك الاهلي المتحد البحريني حتى كانون الاول المقبل وقد تمت مراجعة الصفقة التي كانت ستصبح واحدة من عمليات الاندماج المصرفية النادرة عبر الحدود في الشرق الاوسط بسبب فيروس كورونا ومن الممكن ان يكون راس مال الشركة 104 مليار دولار.



وبينت ان بنك عودة اللبناني اتفق في ايار على وقف بيع وحدته المصرية الى بنك ابو ظبي بسبب الظروف الغير مسبوقة والتوقعات غي المؤكدة المتعلقة بوباء كوفيد 19.