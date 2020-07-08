مصارف الشرق الأوسط تندمج مع انتشار كورونا

دفع الوباء العالمي وتغير أسعار النفط إلى موجة جديدة من محادثات الاندماج بين البنوك في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الامريكية ان هناك بنوك اخرى قيد الاندماج وهو البنك الأهلي التجاري وسامبا حيث يخطط الاول للاستحواذ على منافسه سامبا بقيمة 15.6 مليار دولار فيما يمكن ان يكون اكبر عملية استحواذ في العالم هذا العام.
واضاف ان مصرف الريان وبنك الخليج التجاري القطريان دخلا في مفاوضات مبدئية في حزيران لإنشاء كيان إسلامي. ومن الممكن ان يصل راس مالهما الى 45 مليار دولار.
واشارت الى ان اكبر بنك اسلامي في دولة الامارات العربية قد اكمل صفقة في كانون الثاني لشراء بنك نور المنافس الاصغر ليكون راس مالهما 75 مليار دولار.
ولفتت الى ان بيت التمويل الكويتي ارجأ استحواذه على البنك الاهلي المتحد البحريني حتى كانون الاول المقبل وقد تمت مراجعة الصفقة التي كانت ستصبح واحدة من عمليات الاندماج المصرفية النادرة عبر الحدود في الشرق الاوسط بسبب فيروس كورونا ومن الممكن ان يكون راس مال الشركة 104 مليار دولار.
وبينت ان بنك عودة اللبناني اتفق في ايار على وقف بيع وحدته المصرية الى بنك ابو ظبي بسبب الظروف الغير مسبوقة والتوقعات غي المؤكدة المتعلقة بوباء كوفيد 19.
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