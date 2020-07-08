فايروس كورونا يداهم عماد محمد وعائلته



أصيب النجم الدولي السابق ومدرب منتخب الناشئين الحالي، عماد محمد، وعائلته، بفايروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وظهرت الأعراض السريرية للفايروس على محمد خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي دفعه لإجراء الفحوص الطبية والتي ظهرت نتائجها اليوم وأكدت إصابته بفايروس كورونا. ويخضع محمد للحجر الصحي رفقة عائلته مع الالتزام بالتعليمات الطبية لمواجهة الفايروس الذي هاجم محمد بشكل مفاجئ.



يذكر ان محمد قام بالكثير من الاعمال الخيرية وجمع العديد من التبرعات لمواجهة الفايروس. يذكر ان محمد قام بالكثير من الاعمال الخيرية وجمع العديد من التبرعات لمواجهة الفايروس.

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