بروح رياضية.. ترامب يعلق على نية زوج كيم كاردشيان الترشح للانتخابات

الخليج 365الأربعاء 2020/7/8 01:13 م بتوقيت أبوظبي
بروح رياضية خلت من أي انتقاد لاذع توقعه الكثيرون، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نية مغني الراب كانييه ويست الترشح للانتخابات الرئاسية .
وكانييه ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، كان قد أعلن، السبت الماضي، ترشحه للانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وردا على هذا، قال الرئيس الأمريكي إن إعلانه "مثير جدا للاهتمام"، مشيرا إلى أن ويست (43 عاما) "قد يفعل ذلك، وستكون تجربة لما قد يحصل بعد أربع سنوات".
لكنه استدرك "قد يكون فات الأوان على ويست للتسجيل كمرشح في بعض الولايات المتحدة، إضافة إلى أنه يفتقر إلى الأسس لحملة انتخابية في هذا الوقت".
وسبق أن زار مغني الراب، ترامب في المكتب البيضاوي عام 2018، مرتديا قبعة كتب عليها "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" وهو الشعار الذي يتغنى به الرئيس دائما.
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