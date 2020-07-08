مقتل شرطيين اثنين في انفجار قنبلة بمقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل شرطيان اثنان وأصيب مدنيان، الأربعاء، في انفجار قنبلة بالعاصمة الصومالية مقديشو.

ونقلت رويترز عن شهود عيان بحي هودان أن الشرطة طوقت المنطقة لكنهم تمكنوا من رؤية عربة وقد لحقت بها أضرار بفعل التفجير.

وحتى الساعة 10:00ت.غ لم تعلن الحكومة رسميا عن الحادث.

كما لم تعلن أي جهة مسؤليتها إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الإرهابية التي ارتكبت جرائم مماثلة في عموم الصومال.