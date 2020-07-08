زوج كيم كارديشان يتخلى عن ترامب ويعد بالرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، مغني الراب كاني ويست، أنه لم يعد يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أنه دخل سباق انتخابات الرئاسة للفوز به.



وكان ويست، وهو من أشد مؤيدي ترامب، قد أعلن السبت الماضي أنه سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020.

وقال ويست لمجلة فوربس "بهذه المقابلة أنا أخلع القبعة الحمراء"، في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" والتي أصبحت شعارا مميزا لحملة ترامب الانتخابية.

ومضى يقول: "مثل أي شيء فعلته طوال حياتي .. أنا أقوم بذلك كي أفوز".

واختار المغني منصة تويتر للإعلان عن أخباره الجديدة بعد غياب استمر عاما عن الظهور بسبب دخوله مصحة نفسية في لوس أنجلوس نهاية 2016.