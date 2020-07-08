مجلس «إسعاف دبي» يستعرض توطين الطب الطارئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلال اجتماعه الأول للعام الجاري 2020 أهم الخطوات والقرارات التي اتخذتها المؤسسة لتوطين مهنة الطب الطارئ وجهودها في مواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد».



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واطلع المجلس - خلال اجتماعه الذي جرى بمقر المؤسسة برئاسة معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي ـ على أهم الإجراءات الوقائية والاحترازية التي نفذتها المؤسسة وغيرها من المواضيع المهمة والمستجدة في مجال التخطيط لمرحلة ما بعد «كوفيد 19» لضمان الاستجابة للمستجدات الحكومية إلى جانب إنجازات المؤسسة في مجال الابتكار وتطوير نظم العمل شاملة إنجاز دليل الإجراءات السريرية الخاص بالرعاية الطبية ما قبل المستشفى.

وناقش المجلس التقرير الخاص بإيرادات التأمين الصحي لخدمات الإسعاف الطارئ.. وأثنى على جهود مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والتأكيد أهمية التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية نحو تعزيز الكفاءة والإنتاجية في العمل الحكومي.

حضر الاجتماع - من أعضاء مجلس الإدارة - كل من اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي نائب رئيس مجلس الإدارة واللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي وناصر البدور مدير منطقة دبي الطبية والدكتور رمضان إبراهيم البلوشي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية والدكتور معين فكري مدير مركز الحوادث والإصابات بمستشفى راشد وخليفة حسن الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والدكتورة عائشة المطوع مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالمؤسسة.