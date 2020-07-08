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لا إصابات جديدة بكورونا في بكين ولا وفيات في الصين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

لا إصابات جديدة بكورونا في بكين ولا وفيات في الصين

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس في البر الرئيسي أمس، هبوطا من ثماني حالات في اليوم السابق.

 

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، وإن العاصمة بكين لم تسجل أية إصابة. ولم تسجل البلاد أيضا أية حالات وفاة جديدة.

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ورصدت الصين أيضا ست إصابات جديدة دون أعراض، انخفاضا من 15 حالة في اليوم السابق.

 

وحتى أمس الثلاثاء بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83572 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.

 

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