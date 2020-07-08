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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران الإمارات تشترط شهادة "خلو من كورونا" للمسافرين من 10 دول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت طيران الإمارات، إنه يجب على المسافرين معها من 10 دول تشمل 18 وجهة حمل شهادة طبية تؤكد إجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، صادرة عن مختبر معتمد من قبل الحكومة المحلية ليتم قبولهم على متن الرحلة. حيثما تم تحديد ذلك،
وأضافت اليوم الأربعاء في إفادة عبر موقعها الإلكتروني أن شهادة من مختبر معتمد من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في بلد المنشأ ستكون مقبولة أيضًا.
وتضم الدول المحددة كلا من: أفغانستان، بنجلاديش، مصر، الهند، إيران، باكستان، الفلبين، روسيا الاتحادية، وتنزانيا.
كما تضم الولايات المتحدة الأمريكية من دالاس فورت وورث، وهيوستن، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وفورت لودرديل، وأورلاندو، بما في ذلك الركاب القادمون من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس الذين يصلون إلى الإمارات عبر دبي.
وأشارت طيران الإمارات، إلى أنه يجب إصدار الشهادات قبل 96 ساعة على الأقل من المغادرة.
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