شاهد.. دولة الإمارات تعزز جهود أوروجواي في مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أوروجواي، لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في القطاع الصحي لاحتواء فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".



ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، قال سعيد راشد عبيد سيف الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين سفير غير مقيم في أوروجواي :"إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع أوروجواي، وتميزت بطابع الصداقة والتوافق في المواقف السياسية والتعاون في مختلف المجالات".

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وأضاف: "إرسال المساعدات الطبية اليوم يؤكد حرص قيادة دولة الإمارات على تطوير وترسيخ العلاقات الودية وتوثيقها على الأصعدة كافة بين البلدين خاصة في مجال تعزيز الجهود الصحية والوقائية ودعم العاملين في المجال الطبي".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1046 طنا من المساعدات لأكثر من 71 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.