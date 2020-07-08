النظام التركى يرتكب جرائم ضد الإنسانية في سوريا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

جرائم ضد الإنسانية يرتكبها النظام التركى سواء ضد الأكراد فى بلاده أو الأكراد السوريين لتضاف إلى سلسلة الجرائم التى يمارسها أردوغان ضد شعبه وضد الدول المجاورة، فى الوقت الذى كشف فيه فيديو حجم القمع الذى تمارسه الشرطة التركية ضد معارضي أردوغان.



فى هذا السياق قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن الديكتاتور رجب طيب أردوغان، بات صاحب لقب الخارج عن القانون، بإصراره على تنفيذ نوياه ومخططاته الخبيثة بعدوانه على الأراضى السورية ضارباً عرض الحائط بأى التزامات مترتبة على ما وقعه من اتفاقيات فى هذا الشأن أو القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

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وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن الدولة السورية أكدت أن العدوان التركى على أراضيها لا يستند إلى أى اسباب منطقية، داعية العالم كافة للتحرك فوراً من أجل ارغام المجرم التركى على وقوف جرائمه فوراً فى حق الشعب السورى والتى تمثل خرقاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

ولفت التقرير إلى أن القوات التركية وأعوانهم من الميليشيات الإرهابية والمرتزقة يواصلون ارتكاب جرائمهم، وذلك رغم الاتفاقيات التى تم التوصل إليها سابقاً، وتابع:"أردوغان سبق وشن 3 علميات واسعة فى سوريا هى درع الفرات فى 2016، وغصن الزيتون فى عام 2018، ونبع السلام خلال العام الجارى وزعم العثمانى أن هدفه إبعاد الأكراد عن الحدود التركية ولكن هدفه الأساسى يتمثل فى إنهاك القوات السورية التى تواجه تنظيم داعش الإرهابى بهدف إحياء التنظيم المتطرف من جديد".

فيما نقلت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، عن البرلمانية ونائبة رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركى الكردي، عائشة أجار باشاران، اتهامها لحكومة حزب العدالة والتنمية التركية المعارضة بممارسة الإبادة السياسية ضد الأكراد، من أجل إدامة الحزب الحاكم.