تفاصيل استقبال قائد الجيش الثالث الميدانى وفد المستثمرين العرب ولجنة رجال الأعمال

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم منظمات المجتمع المدنى وتشجيع فرص الإستثمار بجميع محافظات الجمهورية ، وبناءاً على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة ، إستقبل قائد الجيش الثالث الميدانى وفداً من المستثمرين العرب ورجال وسيدات الأعمال وعدد من ممثلى المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، وألقى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمه أكد فيها على أهمية دعم منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى كافة المشروعات التنموية التى تهدف إلى مساندة الأسر والشباب في محافظة السويس وجنوب ووسط سيناء.

وأشار إلى أن رجال الجيش الثالث الميدانى يضعون على رأس مهامهم المشاركة فى دعم المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة فى سيناء مثل إقامة التجمعات التنموية الجديدة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب ، إلى جانب مهامهم الأساسية فى الدفاع عن أمن الوطن ، كما أوضح أن مكافحة الإرهاب ليست فقط بالسلاح ولكن أيضا بالتنمية على أن تكون تنمية مستدامة وحقيقية على أرض الواقع .

وتضمن اللقاء مناقشة مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى دعم الجيش الأبيض بمحافظة السويس خلال أزمة فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19" حيث تم الإتفاق على إقامة حفل تكريم للأطباء العاملين بمستشفيات المحافظة على مجهوداتهم الكبيرة التي يبذلونها في علاج مصابى كورونا.

كما تم التنسيق مع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس لعقد لقاء مع وفد من رجال وسيدات الأعمال للمساهمة فى خدمات التنمية المجتمعية بالمحافظة ، كذلك التنسيق مع الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس لإعداد دورة تدريبية لتعليم الطلبة الشباب كيفية البدء فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ونقل الخبرة اللازمة لهم فى ذلك المجال وإقامة دورات تدريبية في مجال مكافحة العدوى التبادلية للوقاية ومنع إنتشار فيروس كورونا.