يبدو أن تدمير منظومات الدفاع الجوي التركية، في قاعدة “الوطية”، فجر الأحد الماضي، أثار ضجة كبيرة، لاسيما بعد الحديث عن قيام طيران حربي بضرب هذه المنظومات، لترد القنوات الموالية للمليشيات التركية بالحديث عن قصف منطقة سوكنة.
وكشف مكتب آمر قاعدة الجفرة الجوية، حقيقة الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام الموالية لتركيا، حول قصف منطقة سوكنة.
وقال مكتب آمر قاعدة الجفرة، إنه "لا صحة على الإطلاق للمتداول عبر الإعلام الليبي الموالي لتركيا بشأن وقوع غارة أمس الثلاثاء، في أي منطقة من سوكنة إلى ودان". حسبما نشر موقع "صدى البلد".
وأكد أن تلك الشائعات موجهة للداخل التركي؛ كرد وهمي على "صفعة الوطية"، والتي أسفرت عن تدمير منظومات دفاع تركية بالقاعدة.
وزعمت وسائل إعلام إخوانية موالية لتركيا، تدمير منظومة دفاع جوي روسية في مشروع الحمام بمدينة سوكنة، بضربات للطيران التركي المسير.
وتراجع إعلام تركي بعدها، نافيا قصف قوات حكومة الوفاق الليبية لمواقع في قاعدة الجفرة، بعد فضح الكذبة، ونفي الجيش الوطني الليبي صحة الواقعة.
وتواصل ميليشيات الوفاق المدعومة من تركيا حشد مزيد من القوات والآليات نحو مدينة "سرت" وسط تلويحات باستهداف قاعدة الجفرة الجوية الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تدمير منظومات الدفاع الجوى التركي في «الوطية» من قبل «طيران مجهول».. «آمر قاعدة الجفرة» يرد على أنباء القصف التركي وتدمير منظومة دفاع روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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