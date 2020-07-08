الصين: انهيارات أرضية تدفن 9 أشخاص في هوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

دُفن 9 أشخاص نتيجة انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في مقاطعة هوبي بوسط الصين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا".

ووقعت الانهيارات في بلدة داخه بمحافظة هوانغمي في حوالي الساعة الرابعة من صباح الأربعاء، وفق ما ذكره المقر المحلي للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف.

وهرعت فرق الإنقاذ من الدائرات للاستجابة للطوارئ والأمن العام والشرطة المسلحة والإدارة الطبية غيرها إلى الموقع وتم إجلاء أكثر من 40 قرويا.

وضربت الأمطار الغزيرة المحافظة، حيث تجاوز معدل هطول الأمطار 200 ملليمتر، في حين سجلت بلدة داخه الحد الأقصى لمعدل هطول الأمطار المقدر بـ353 ملليمترًا.