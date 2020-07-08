روسيا: اعتقال شخص بتهمة تجنيد عناصر لـ "داعش"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ):

أفاد مصدر قضائي في مدينة بلاغوفيشينسك، في الشرق الأقصى الروسي، بأن رجال الأمن احتجزوا شخصا يشتبه بتجنيده لآخرين في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء - "وفقا للتحقيق، تورط هذا الشخص الذي يحمل جنسية إحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة، في الترويج للعمل المسلح العنيف، وقام بنشر الأفكار الراديكالية لتنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى محاولات إنشاء خلية متطرفة في منطقة بريموريه".

وأضاف أنه بقرار من محكمة المدينة، تم الحكم عليه بالسجن حتى 6 سبتمبر، على ذمة التحقيق.

وحسب مواد التحقيق، حاول الموقوف تجنيد السكان المحليين والعمال المهاجرين الأجانب، وتنظيم سفرهم إلى الخارج للمشاركة في القتال في صفوف "داعش".ووجهت إليه التهمة، وفقا لمادة في قانون العقوبات الجنائية الروسي، تتضمن السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.