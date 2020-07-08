محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:
قتل مزارع شقيقه رميًا بالرصاص، صباح اليوم الأربعاء، وسلم نفسه للشرطة، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما خلال دفن متوفي بمقابر قرية بنهو في طهطا، شمالي محافظة سوهاج.
تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طهطا، بورد إشارة من نقطة شرطة بنهو دائرة المركز، بإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتيل خلال تشييع جنازة بمقابر القرية.
تبين من التحريات الأولية مقتل "رشدي. ا" ٥٧ عامًا على يد شقيقة "كمال" ٧٠ عامًا مزارع، ويقيمان بناحية قرية بنهو.
وقرر المتهم بعد أن سلم نفسه لمركز شرطة طهطا، بوجود خلافات على أرض زراعية قديمة بينه وبين شقيقه المجني عليه، تجددت على المقابر أثناء دفن جثمان متوفي من العائلة.
وأضاف المتهم، أن سبب المشادة التي أودت بحياة شقيقه، أنه بعد الانتهاء من الجنازة قال له المجني عليه "ملكش أرض عندي وبيني وبينك القضاء"، فذهب إلى المنزل وأحضر بندقيته الآلية وقتله بـ 3 طلقات وسلم نفسه للشرطة.
جرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى طهطا العام، وحرر محضر بالواقعة، تولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر أثناء تشييع جنازة.. مزارع يقتل شقيقه بالرصاص ويسلم نفسه للشرطة في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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