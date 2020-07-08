أفغانستان.. مقتل 3 شرطيين وإصابة 18 في هجوم انتحاري

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ونقلت قناة “طلوع نيوز” التلفزيونية الأفغانية اليوم عن مصدر أمني، لم تسمه، أن الهجوم استهدف مركز قيادة الشرطة بإقليم قندهار.
بدوره، قال أحمد بحر أحمدي، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إنه كانت هناك معلومات استخباراتية سابقة عن المؤامرة.
وأضاف أحمدي لوكالة الأنباء الألمانية: “عندما وصلت الشاحنة فتحت قوات الأمن النار عليها، لكن نظرا لأن الانفجار كان قويا للغاية، ألحق أضرارا بغرف مركز قيادة الشرطة والمكتب الإداري”.
وقال سياسي محلي إن مدير شرطة المنطقة أصيب أيضا في الهجوم، لكن أحمدي رفض تلك المزاعم.
ولم تعلن أي جماعة، بما في ذلك طالبان، مسؤوليتها عن الهجوم
وكانت الشرطة الأفغانية أعلنت ، السبت الماضي ، عن محاولة لمسلحي حركة طالبان لتفجير قنبلة، يتم التحكم فيها عن بعد، بالعاصمة كابول ، حسب ما أفادت مصادر أمنية .
وقالت شرطة كابول في بيان، طبقا لوكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، إن المسلحين زرعوا قنبلة يتم التحكم فيها عن بعد على جانب طريق في شيواكي، الواقعة بالمنطقة الثامنة بالعاصمة.
وأضاف البيان أن قوات الشرطة تمكنت من العثور على القنبلة وإبطال مفعولها قبل أن يتمكن المسلحون من تفجيرها.
وأشارت الشرطة إلى أن القنابل التي تزرع على جوانب الطرق وغيرها من المواد الناسفة غالبا ما تسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.