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واعتبر بايدن أن “الأميركيين يكونون أكثر أمانا، عندما تلتزم أميركا بتعزيز الصحة العالمية”.
وأضاف على تويتر: “في اليوم الأول من رئاستي، سألتحق مجددا بمنظمة الصحة العالمية، وأعيد تأكيد ريادتنا العالمية”.
وأطلقت الولايات المتحدة رسميا عملية انسحابها من منظمة الصحة العالمية، بعدما كان ترامب قد هدد بسحب بلاده من الهيئة، على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وانتقد مسؤولون صحيون ومعارضون لترامب قراره بالانسحاب من المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، والمسؤولة عن مكافحة الأمراض التي تواصل الانتشار في العالم، من بينها وباء كوفيد-19.
والولايات المتحدة أكبر المساهمين الماليين في منظمة الصحة العالمية، لكن ترامب علق في أبريل التمويل بعدما اتهمها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع انتشار فيروس كورونا في بادئ الأمر، وبـ”التهاون جدا” مع الصين.
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كانت هذه تفاصيل خبر حال فوزه بالانتخابات..بايدن يتعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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