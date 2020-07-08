كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عشرات القتلى في اليابان نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة NHK، اليوم الأربعاء، بمقتل 60 شخصا وفقد 16 آخرون في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان، حيث هطلت أمطار غزيرة على مدى ثلاثة أيام.

وكشفت الشرطة وخدمات الإنقاذ، أن عدد الضحايا بلغ 57 شخصا، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك شخصين في حالة غيبوبة التي تسمى السكتة القلبية والرئوية.

وأشارت الشرطة، إلى أنه عمليا توفي جميع الضحايا، نتيجة الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

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وأرسلت السلطات في اليابان، حوالي 20 ألف عسكري من القوات المسلحة إلى منطقة الكارثة لمساعدة رجال الإنقاذ المحليين.

وحاليا، بقي أكثر من 2.3 ألف شقة ومنزل خاص في جزيرة كيوشو، بدون مياه الشرب بسبب تقطع أنابيب نقل المياه.

وفي الوقت الراهن، انتقل اتجاه الأمطار إلى الجزء المركزي من جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية - إلى محافظتي ناغانو وجيفو. وهناك، بسبب خطر حدوث الفيضانات والانهيارات الأرضية الجبلية، تلقى أكثر من 54 ألف مواطن توصيات بالإخلاء.