كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالأرقام والوقائع.. حوادث القتل والخطف التي تعرض لها الأزيديين في عفرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تتوقف عمليات التطهير العرقي وحوادث القتل داخل عفرين بحق المكون الأزيدي على يد الميليشيات والمفصائل السورية المتشددة دينيًا التي أدخلتها تركيا إلى عفرين.

قالت رانية جعفر، عضو اتحاد المرأة الأزيدية في حلب، أنه منذ فترة قصيرة اختطفت امراة وزوجها لدفع الفدية لحتى الان ما معروف شو مصير هذه المراة هي وزوجها هي ايزيدية، لم تعود حتى الانن لا ما منعرف عنها شيئا مصيرها مجهول، يا بيقتلوها يا ام يدفع مبلغ ما معين من المال، عائلة ايزيدية انا بعرفها اخذو منهم كل شي حتى موبالتهم وبا الاخير عندهم اختين خطفوهم بعد يومين اخرجو من السجن شبه مجانين

وأكدت جعفر لـ"الخليج 365"، أنه باتت السيدة الازيدية تخاف تتحدث معنا في الواتس بصوت او تجري مكالمة خاصة وان عفرين أصبحت مربوطة بخطوط الانترنت التركية ولكن في الكتابة أصبحت يشرحن مأساتهن من نهب وسرقة وأحيانا هتك للاعراض، مثل ولكن المعاناة الأكبر هي الاقتياد للمساجد وفرض الحجاب عليهن

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"يتعرض كل من بقي في الداخل لشتى أنواع الإنتهاكات" بتلك الكلمات وصف مصطفى شان رئيس إتحاد الأزيديين بالشهباء ما يحدث لأزيدي عفرين، مبينًا بعض تلك الحالات، ومنها رفض العم شمو ممو وهو في العقد السادس من العمر بنطق الشهادتين فقامو وبكل دم بارد بقتله برصاصة في الرأس من قبل عنصر من أحرار الشرقية، والمواطنة فاطمة حمكو من قرية قطمة رفضت الخروج من منزلها لإسكان المستوطنيين الجدد بدلها فقام عنصر من فصيل الحمزات برمي قنبلة على داخل منزلها ففقدت حياتها على الفور.