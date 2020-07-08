كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر المكسيك تشهد زيادة جديدة في الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت المكسيك عن 6258 حالة اصابة مؤكدة بالفيروس التاجي يوم الثلاثاء حيث لم تظهر علامات على وقف انتشار الفيروس مع استمرار إجراءات إعادة فتح البلاد.

مع زيادة يوم الثلاثاء، بلغ مجموع حالات Covid-19 المؤكدة في جميع أنحاء البلاد 268،008، وفقا لوزارة الصحة المكسيكية.

كما أبلغت الوزارة عن 895 حالة وفاة جديدة، أي ما يقرب من ضعف زيادة يوم الاثنين. ويبلغ عدد قتلى الفيروس في المكسيك 32014 وهو خامس أعلى إجمالي في العالم.

منذ أن دخلت المكسيك مرحلة "إعادة الوضع الطبيعي" في 1 يونيو، تضاعف عدد حالات Covid-19 والوفيات ثلاث مرات تقريبًا في البلاد.

وفقًا للبيانات الرسمية التي تم تسجيلها من قبل CNN، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في المكسيك بنسبة 180 ٪ منذ 1 يونيو، كما زاد عدد الوفيات بنسبة 206 ٪ خلال نفس الفترة الزمنية.

