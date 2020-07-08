كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تسجلان 3 ملايين إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أكثر من 3 ملايين حالة اصابة ب Covid-19 مجتمعة حتى مساء الثلاثاء، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

البلدان الـ 33 التالية مدرجة في هذه المنطقة:

البرازيل؛ بيرو؛ شيلي ؛ المكسيك ؛ إكوادور ؛ كولومبيا ؛ الأرجنتين - جمهورية الدومينيكان ؛ بنما ؛ بوليفيا ؛ غواتيمالا ؛ هندوراس ؛ هايتي ؛ السلفادور؛ فنزويلا ؛ كوبا ؛ نيكاراغوا- ؛ كوستا ريكا؛ باراغواي ؛ أوروغواي ؛ جامايكا ؛ غيانا ؛ سورينام ؛ ترينداد وتوباغو؛ جزر البهاما؛ بربادوس ؛ سانت فنسنت وجزر غرينادين؛ أنتيغوا وبربودا'؛ غرينادا ؛ بليز القديسة لوسيا؛ دومينيكا ؛ وسانت كيتس ونيفيس.

بلغ إجمالي الحالات المجمعة 3،010،954 حالة مؤكدة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من سرعة تفشي فيروس الفيروس، الذي قتل حتى الآن أكثر من نصف مليون شخص، قائلا انه "لم يبلغ ذروته بعد"، وأن هناك أدلة مبدئية علي انتشار فيروس كورونا عبر جسيمات صغيرة للغاية في الهواء.