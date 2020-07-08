كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "فوسي" يحذر من أكاذيب انخفاض معدل الوفيات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الدكتور أنتوني فوسي، خبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من الإحساس الزائف بالأمان من انخفاض معدل وفيات كورونا في الولايات المتحدة، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

فقد أوضح في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء مع السناتور دوج جونز، ديمقراطي من ولاية ألاباما، "إنها قصة كاذبة أن تشعر بالراحة بسبب معدل وفاة أقل".

وأضاف فوسي، أن "هناك الكثير من الأشياء الأخرى الخطيرة للغاية بشأن هذا الفيروس، لا تدخل نفسك في حالة من الرضا عن الذات".

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أدلى فوسي، مدير المعاهد الوطنية للحساسية والأمراض المعدية، بالتعليق، حيث أشار البيت الأبيض مرارا وتكرارا إلى انخفاض معدل الوفيات من حالات Covid-19 كدليل على أن الفيروس تحت السيطرة. وقد ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس التاجي بالفعل في الولايات عبر الجنوب والجنوب الغربي.

ومع ذلك، يشير الرئيس ترامب وحلفاؤه الي انخفاض معدل الوفيات كمؤشر على نجاح الولايات المتحدة في قتالها ضد COVID - 19.

فقد ادعى ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع أن COVID - 19 "غير ضار تمامًا" بالنسبة لـ 99 % من الأشخاص الذين يصابون بالمرض واستمر في ربط أعداد الحالات المتزايدة بزيادة الاختبارات.