كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر قتلى بانهيارات أرضية في مقاطعة هوبي بوسط الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، بمقتل 9 أشخاص نتيجة انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في مقاطعة هوبي بوسط البلاد.

وذكر المقر المحلي للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف، أن الانهيارات وقعت في بلدة داخه بمحافظة هوانغمي في حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء.

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وعلى الفور، هرعت فرق الإنقاذ من الدائرات للاستجابة للطوارئ والأمن العام والشرطة المسلحة والإدارة الطبية غيرها إلى الموقع وتم إجلاء أكثر من 40 قرويا.

وكانت الأمطار الغزيرة، ضربت المحافظة حيث تجاوز معدل هطول الأمطار 200 ملم، في حين سجلت بلدة داخه الحد الأقصى لمعدل هطول الأمطار المقدر بـ353 ملم.