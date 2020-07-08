كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الأسترالي: تفشي كورونا في ملبورن خطير ولكنه ليس مفاجئًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن أحدث تفشي لفيروس كورونا في مدينة ملبورن "خطير بشكل خاص" لكنه اوضح أنه "ليس مفاجئًا ولهذا السبب نحتاج إلى مواصلة التركيز على جهودنا والعمل معًا"، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "سننتصر وسنحمي بقية البلاد".

في الوقت الذي تستعد فيه ملبورن للإغلاق من منتصف ليلة الأربعاء، قال موريسون "نحن جميعًا متحدون الآن عندما يتعلق الأمر بالتحديات التي نواجهها."

وأعلن أنه يساعد أكثر من 800 موظف حكومي اتحادي في الجهود الصحية بولاية فيكتوريا، مضيفا إنه سيتقدم باقتراح إلى مجلس الوزراء الوطني لتقليل عدد الرحلات الدولية القادمة إلى البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل اندروز أن مدينة ملبورن الأسترالية ستعود إلى قواعد إغلاق المرحلة الثالثة لمدة ستة أسابيع، حيث تكافح الارتفاع الحاد في حالات الصابة بالفيروس التاجي. وان الاغلاق سيبدأ الساعة 11:59 مساءً الأربعاء بالتوقيت المحلي.

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قال أندروز إن الناس لن يُسمح لهم بمغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام والذهاب إلى العمل وتلقي الرعاية أو تقديمها وممارسة الرياضة.

في مكان آخر في ولاية فيكتوريا، سيتم إغلاق منطقة ميتشيل شاير لمدة ستة أسابيع. وقال رئيس مجلس الدولة إن شركات مثل المطاعم التي أعيد فتحها ستضطر الآن إلى الإغلاق مرة أخرى.

قال أندروز "نعلم أننا على أعتاب شيء سيئ للغاية إذا لم نتغلب على ذلك.. لكن البديل هو التظاهر بأن الأمر قد انتهى، تمامًا كما أعتقد أن بعض الفيكتوريين يفعلون."

منذ يوم السبت، تعرض 3000 من سكان تسعة أبراج سكنية عامة في ملبورن "للإغلاق الشديد"، مما يعني أنهم لا يستطيعون المغادرة على الإطلاق. يتم اختبار جميع السكان الآن، مع منحهم وجبات الطعام وغيرها من الضروريات التي تقدمها الحكومة.

