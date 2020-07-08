النقب: هدم ملعب للأطفال في عرب العقبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هُدم ملعب للأطفال في منطقة عرب العقبي بمنطقة النقب، الليلة الماضية، بعد تهديدات وضغوطات من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وكان الأهالي قد أقاموا الملعب، مؤخرا، في ظل جائحة كورونا، إلا أن الشرطة كررت تهديداتها بجلب قوات كبيرة وآليات وجرافات لهدم الملعب.

وتوجه الأهالي إلى عدد من المسؤولين في الأيام الأخيرة، منذ إصدار أمر الهدم الإداري في الشهر الماضي، بما في ذلك إلى مكتب الوزير عمير بيرتس، المسؤول عن ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، إلا أنّ الأمر لم يتغير، علما أن العائلة أكدت أنها بنت هذا الملعب ليستخدمه عشرات الأطفال كملعب في ظل جائحة كورونا.

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وكان آخر تهديد من قبل ضابط الشرطة المسؤول عن عمليات الهدم، مساء أمس، إذ أنه هدد بإحضار قوات كبيرة وتغريم صاحب الأرض بمبالغ طائلة إذا لم يتم هدم الملعب.

وقال أحد السكان في عرب العقبي، إن "إجبارنا على هدم الملعب يأتي ضمن سياسة ممنهجة ضد عرب النقب، علما أن القرية لا يوجد بها أي بنى تحتية، لا عيادة ولا مدرسة".

وأكد أنه " حتى الدكان الوحيد الذي كان في القرية تمّ هدمه في مسلسل الضغوطات غير الإنسانية التي تقوم بها السلطات ضد الأهل. حسبنا الله ونعم الوكيل على هذه السلطات الظالمة".