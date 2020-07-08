العثور على جثة امرأة في كفر قرع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على جثة امرأة، في الثلاثينيات من العمر، في قرية كفر قرع صباح اليوم، الأربعاء.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإنه تم العثور على جثة المرأة داخل منزل، واستدعيت طواقم طبية إلى المكان، ونقلتها إلى مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة، وأقر الطاقم الطبي وفاتها.

كما تم استدعاء الشرطة، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب وفاتها غير المعروفة، لغاية الآن.