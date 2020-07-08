سواريز يتوّج بجائزة جديدة مع برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، حصد جائزة أفضل هدف عن شهر حزيران/يونيو الماضي، مع برشلونة الإسباني.
ووفقا للموقع الرسمي لبرشلونة، فقد حصل سواريز على أعلى نسبة في التصويت بين المشجعين، ليتوج بجائزة أفضل هدف داخل الفريق خلال شهر حزيران/يونيو المنصرم.
وحصد المهاجم الأوروغواياني الجائزة، عن هدفه الأول الذي سجله خلال التعادل ضد سيلتا فيغو على ملعب بالايدوس (2-2) بالدوري الإسباني.
وأحرز سواريز هدفه الأول في سيلتا فيغو بعد ضربة حرة نفذها ليونيل ميسي ووضع الكرة على رأس سواريز الذي أودعها الشباك.
وقد تفوق سواريز على المرشحين الثلاثة الآخرين أنسو فاتي عن هدفه في شباك ليغانيس وجوردي ألبا عن هدفه في ريال مايوركا وإيفان راكيتيتش عن هدفه في أتلتيك بيلباو.
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