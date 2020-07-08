ماذا قال كريستيانو بعد الخسارة أمام ميلان؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن خيبة أمله بعد خسارة فريقه يوفنتوس أمام آيه سي ميلان، ضمن أحداث الجولة 31 من الكالتشيو.
وقلب ميلان الطاولة على يوفنتوس، بعدما حول تأخره 0-2 إلى فوز برباعية، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، في إطار الجولة 31 من الدوري الإيطالي.
وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام "لم تكن النتيجة التي أردناها، لكن علينا رفع رؤوسنا والاستمرار في العمل".
يذكر أن رونالدو وصل إلى هدفه رقم 26 هذا الموسم في الكالتشيو، ليصبح على بُعد 3 أهداف فقط من معادلة شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، الذي سجل 29 هدفًا ويتصدر جدول ترتيب هدافي البطولة.
وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة ليتقدم للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 75 نقطة بالمركز الأول.
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