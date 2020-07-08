الصحة الإسرائيلية: تسجيل 1319 إصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت 1319 إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي المرة الثالثة التي تسجل أعلى حصيلة للفيروس خلال أسبوع، وذلك بحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، والإعلان الصادر عن "مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على كورونا"، اليوم الأربعاء.

وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة ومجلس الأمن القومي، تم إجراء 25،570 اختبارا لاكتشاف كورونا، أمس الثلاثاء، وأظهرت النتائج بأن 5.2% من الفحوصات كانت موجبة وإصابة أصحابها بالفيروس، وهو أعلى معدل إصابات يكتشف خلال الفحوصات التي تجريها الوزارة وعيادات صناديق المرضى.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 343 حالة، علما أنه سلجت باليومين الأخيرين 12 حالة وفاة، فيما سجل انخفاضا بحالات الإصابة الخطيرة بالفيروس لتقف عند 83 حالة، حيث لوحظ انخفاض طفيف مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

إلى ذلك، بلغت حصيلة الإصابات منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، 32560 إصابة، منها 13700 إصابة نشطة.

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وأظهرت معطيات وزارة الصحة بأن أكثر البلدات انتشارا للفيروس وسجلت بها إصابات نشطة، هي: القدس 1871 إصابة نشطة، وتل أبيب 1217، وبني براك 1037، وأسدود 777، وملبس (بيتح تكفا) 357، وبيتار عيليت 275، وبيت شيمش 246، وعرعرة في النقب 197، والرملة 194 واللد يوجد 192 إصابة نشطة.

وأعلن عن مستوطنة "بيتار عيليت" كأخطر منطقة لتفشي الوباء، حيث يتواجد بها 275 إصابة نشطة، وعليه تقرر فرض الإغلاق الشامل لعدة أيام على المستوطنة التي يقطنها غالبية عظمى من اليهود الحريديين، على أن يدخل قرار الإغلاق حيز التنفيذ عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء.

وتتدرج في أعلى قائمة البلدات التي تشكل خطرا لانتشار الفيروس كل من: كريات ملاخي، وبني براك، وموديعين عيليت، ورعنانا، وكسيفة، وكفر قرع، والقدس، وبيت شيمش وتل أبيب.