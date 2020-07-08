- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. وصول شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا مقدمة من اليونيسيف والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يوليه 2020
وصلت الى مطار عدن الدولي ،اليوم، شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) مقدمة من اليونيسيف.
وأوضحت وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الناطق الرسمي للجنة العليا للطوارئ الدكتورة اشراق السباعي، بأن الشحنة المقدمة من اليونيسيف تحتوي على (8000 ) مسحة لفحص كورونا المستجد ،و15 طناً من الأدوية الخاصة بمجابهة الفيروس وأدوات الصحة والسلامة المهنية للكادر الطبي والتمريضي..مشيرة الى انه سيتم توزيع الشحنة على المحافظات المحررة.
واكدت ان الشحنة سيكون لها الدور الايجابي في عمل فحوصات (PCR)..مثمنة جهود ودعم اليونيسيف للقطاع الصحي في اليمن في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ورفد القطاع الصحي بالأدوية والمستلزمات الطبية.
ودعت السباعي منظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية وبقية المنظمات إلى القيام بواجبها بتقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحي لتتمكن الفرق الطبية القيام بواجبها في مواجهة هذا الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. وصول شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا مقدمة من اليونيسيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.