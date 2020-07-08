شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات مسيرة تضيء سماء "سول" بنصائح للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتم توجيه مجموعة كبيرة من الأضواء الدقيقة إلى السماء في تشكيل يشبه التشكيلات العسكرية قبل إعادة ترتيبها لتكون صورة قناع وجه أبيض ودوائر حمراء ترمز إلى الفيروس الذي أودى بحياة نحو 300 شخص في البلاد.
وخلال العرض الذي استغرق عشر دقائق ونظمته وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، ظهرت صور للعاملين الطبيين في ملابس واقية ورسائل دعم من بينها عبارة (شكرا على التحدي)، في إشارة لحملة على وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الناس على التعبير عن امتنانهم للعاملين في القطاع الصحي.
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