شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار أرضي يبتلع 9 أشخاص في إقليم هوبي والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الصحيفة إن الانهيار الأرضي وقع في مقاطعة هوانجمي وإن جهود الإنقاذ جارية.
وفي الفترة من أول يونيو إلى السابع من يوليو ، وصلت الأمطار في مناطق هوبي وآنهوي وتشجيانغ وتشونغتشينغ إلى أعلى مستوياتها في هذا الوقت من العام منذ عام 1961، وسط هطول أمطار في بعض الأماكن أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من المعتاد.
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