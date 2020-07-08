شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: دخلنا مرحلة تفشي وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت خلية الأزمة النيابية في العراق، الدخول في مرحلة تفشي وباء كورونا، فيما اشارت الى ان هذه المرحلة تتطلب استعدادات جديدة.

وقال عضو خلية الأزمة النيابية حسن خلاطي اليوم الاربعاء، ان "العراق دخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة تفشي وباء فيروس كورونا، على الرغم من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة"، مشيرا إلى أن "هذه المرحلة تتطلب استعدادات جديدة".

وأضاف أن "وزارة الصحة اتخذت خطة جيدة بتوسيع عدد الأسرة، فضلا عن اتخاذها أماكن لدعم المستشفيات ". واشار الى ان "الخطط المتبعة جيدة مع ضرورة اعداد وتجهيز المستشفيات لاسيما نحن الان امام واقع جديد يتطلب اتخاذ خطوات سريعة".

وبيّن أن "قضايا المستلزمات الطبية يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار، وأن يحسب حسابها ويتم توفرها بأعداد اضافية وكبيرة تحسباً للحالات المقبلة".